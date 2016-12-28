Нужно для 100 страниц прописать привлекательные title, h1, meta description, которые будут давать высокий CTR
Seo аудит сайта + СЯ
Требуется провести аудит сайта технологии чтения tehread.ru/ и составить СЯ для него
Описание сайта:
1. Основная задача блога – познакомить читателей с техниками работы с книгой. В итоге – формирование собственной системы чтения для работы и самообучения. Системы позволяющей – быстро работать с текстом, понимать и запоминать необходимую информацию.
Статьи носят больше информационный, ознакомительный характер. Курсы, вебинары и обучение – это в перспективе.
Имеется 2 платных продукта: «Куда уходит внимание», и «Как читать чтобы понимать», а также несколько бесплатных продуктов, один из них «Мастерство чтения. Как прочесть все самое важное».
Основная целевая аудитория: заинтересованные в развитии навыков работы с информацией, с книгой. Цели могут быть любые – повышение профессионального уровня, саморазвитие, познание, желание прочесть все самое лучшее. Те кто хочет стать профессионалом в своем деле, образованным человеком.
2. Основные направления (указаны на главной странице блога):
• Техники чтения. Вы узнаете, как повысить скорость чтения. Какие существуют алгоритмы, позволяющие развить навык чтения, полученный еще в школе, и сохранивший этот начальный уровень. А ведь возможности у него безграничны.
• Развитие Внимания. Внимание – это основное условие понимания текста и его запоминания. Куда уходит наше внимание, почему мы отвлекаемся при чтении. Почему рассеянность стала тенденцией сегодняшних дней.
• Развитие Памяти. Плохое запоминание прочитанного часто зависит не от слабости нашей памяти, а от незнания техник запоминания. В основе запоминания лежит Понимание, но иногда бывает полезным использование и приемов мнемотехники.
• Понимание прочитанного. Этот аспект часто упускается в системах повышения навыков чтения. Но ведь мы читаем именно ради понимания. Как понимать тексты любой сложности, какие существуют алгоритмы работы с текстом.
• Конспектирование. Как сохранить основные мысли, содержащиеся в тексте. И это не только уже известные Mind Map, но и другие техники.
• Мышление. Как повысить качество мышления. Почему так важны Грамматика, Логика и Риторика.
3. Основной поток на сегодня формируется высокочастотными запросами (физиогномика, хиромантия, каллиграфия, полиглот, родословная, интуиция …). По этим запросам статьи сайта на первых местах в Яндексе. Тематики далекие от основной темы блога, но допустимые как обзоры литературы. Одновременно на этих примерах я показываю, как можно работать с информацией по узким темам.
4. Главные ключевые фразы, хотелось бы, чтобы занимали первые позиции в поисковиках по темам:
Скорочтение, навыки чтения (для взрослых), рациональное чтение, Внимание, Память, Понимание прочитанного, Развитие мышления, работа с информацией, самообразование.
Регион продвижения – Вся Россия
Основная цель: выйти за 3 месяца на 1 000 посещений, через 6 месяцев на 3 000 посещений, через 12 месяцев на 5 000 в день.
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