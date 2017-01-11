SEO анализ с рекомендациями

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Завершен12 заявок215 просмотров

Задача составить SEO анализ с рекомендациями для сайта eco-conditioner.ru

В основном для поисковика Google!

8 лет назад
arayr
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
4 дня
Спасибо Денис! Качественная работа. Оперативно и грамотно анализировал сайт, составил ТЗ с рекомендациями. Рекомендую его как профессионального и адекватного специалиста!
Все отлично! Заказчика рекомендую. Четкая постановка задачи, проверка и оплата выполняется быстро.

Заявки фрилансеров

denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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