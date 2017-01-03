5-7 ссылок в статьях на тематику климатического оборудования (СЕО)

Нужно разместить ссылки на трастовых сайтах с тиц более 50

Желательно в статьях тематики климатического оборудования кондиционеры и прочее. Но не сильно обязательно

Если это статья то она должна быть с датой декабрьской с 10 по 25 декабря.

Сделать надо срочно.