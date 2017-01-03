Нужно заниматься продвижением и наполнением сайта и групп в соц сетях
5-7 ссылок в статьях на тематику климатического оборудования (СЕО)
Нужно разместить ссылки на трастовых сайтах с тиц более 50
Желательно в статьях тематики климатического оборудования кондиционеры и прочее. Но не сильно обязательно
Если это статья то она должна быть с датой декабрьской с 10 по 25 декабря.
Сделать надо срочно.
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