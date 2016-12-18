SEO и юзабилити аудит,переработка сайта www.law4free.ru на MODX Revolution 2.2.2-pl. Переработка сайта с устранением обнаруженных недостатков в соответствии с рекомендациями Google. Оптимизация для мобильных устройств. Главная цель сайта –чтобы потенциальный клиент из Москвы или Московской области ...
Раскрутка интернет-магазина
Требуется раскрутить новый сайт maxbat.com.ua
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен арбитраж трафика для лендингов до подтвержденной заявки. С СРА-сетями не связываюсь, ибо не смогу удовлетворить их количество лидов. В день готов обрабатывать до 10 заявок, с перспективой... ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется продвижение сайта webdoctor.by, сильно просел по позициям,необходимо СЕО продвижение сайта,"белыми методами"и небольшая модернизация.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно собрать семантическое ядро только из wordstat.yandex.ru/. Исходные слова есть. Затем необходимо распределить запросы по дополнительным группам. От вас цена за 1000 запросов, присутствие в skype или viber голосом ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разместить ссылки на трастовых сайтах с тиц более 50 Желательно в статьях тематики климатического оборудования кондиционеры и прочее. Но не сильно обязательно Если это статья то она должна быть с датой декабрьской ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно заниматься продвижением и наполнением сайта и групп в соц сетяхПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Сайт - http://rusimm.ru/ Необходимо вывести на первые позиции по запросу "русские за границей" в Яндекс и Гугл Предлагайте цену и сроки.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить сео- продвижение интернет-магазина. Оптимизировать работу с яндекс-маркетом. Сайт самописный.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимыработы по внутренней и внешней оптимизации сайта для сео продвижения. Также нужны работы по оптимизации работы с яндекс-маркетом. Сайт самописный.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо продвижение группы ВК в пс яндекс, средняя конкуренция по продвигаемым запросам по мутагену 7-9 баллов. Выслушаю ваши предложения и расценки.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад