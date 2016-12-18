Сбор ключевых запросов СЯ

Доброго время суток, нужно подобрать для каждого раздела качественные ключевые запросы, тематика "Диета" (адрес на сайт-журнал в личку скину) все разделы-категории в меню в верхнем, кроме этих (Фитнес центры, фотогалерея, видео, гороскоп онлайн, КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДИЕТ) Всего получается 11 разделов, ключей понадобится для каждого раздела по 170, очень важен хороший и качественный подбор ключей который принесет хоть небольшой но трафик, интересует долгосрочное сотрудничество, на разные тематики, от Вас жду цену, и приблизительный сроки по подбору ключей

Чуть чуть подробностей:, ключи нужно подбирать так: 1 ключ для 1 статьи, ключи не должны повторятся тем более с хвостами, так как мне это нужно для парсинга, (Внимание!!!, нужна проработка ключей в ручную) Еще раз: задача подобрать для каждой категории по 170 ключей, все 170 ключей не должны повторятся, (что бы при парсинге не натыкаться на одни и теже статьи)

1) Нужен ли отбор низкоконкурентных ключевых фраз для быстрого попадания в топ?

Да нужен и мутаген в том числе, ключи должны быть очень качественные, еще раз повторюсь 1 ключ 1 статья, без повторов (парсить статьи Вам НЕ нужно!! )) ) Подбирать нужно как себе родному, что бы выжить максимально трафика со статьи, что бы проверить качество ключа, вбиваете в поиск и смотрите выдачу, в выдаче должны быть статьи а не всякое там описание и х.... (Поэтому еще раз, ключи нужно проработать в ручную с начало)

Что бы не было недоразумений, делаем с начало: для раздела "Здоровья" (ссылку на сайт предоставлю в личку)

Ключи должны быть связанные с диетой, журнал же для тех кто хочет похудеть, вот пример ключей какие в основном должны быть для раздела здоровье:

Почему худеть вредно?

Чем опасно увлечение диетами?

Жир враг или жир друг?

Диета, удар по нервной системе и иммунитету

От диет портятся кожа и сон

Насколько важен жир для женщин?

Активированный уголь поможет сбросить килограммы?

Как корица и мёд помогут сбросить вес?

Преимущества и недостатки низкокалорийного рациона

Самые опасные методики снижения веса

То есть ключи связанные со здоровьем, и для журнала диета, мне нужен в первую очередь человеческий фактор для подбора ключей а потом уже, частотность и мутаген, вообщем вот такие примерно нужно собрать ключи, плюсы, минусы и т.д по здоровью связаны с диетой, журнал не просто женский, он специализированный, нужно привлечь внимание людей связанных с проблемой похудения, и прошу посмотрите внимательно какие у нас еще есть разделы, что бы не получилось, что для здоровье мы подобрали ключи которые приемлемы для других разделов сайта!