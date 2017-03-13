Настроить SEO и администрирование сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок294 просмотра

Потрібно провести роботу по SEO  та адмініструванню - Збільшення юзабіліті сайта  http://texnomeb.com.ua

Мета - збільшення відвідувачів , покупців в інтернет магазині.

8 лет назад
rosamam
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$50
15 дней
Сделали аудит и продолжаем работать над магазином. Первый этап работ прошел успешно
Все отлично. Продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад