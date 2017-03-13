Сайт www.oblaka.de. Ориентирован, в первую очередь, на русскоязычных, проживающих в Германии. Но если будет приносить деньги и из других стран, никто возражать не будет)). Особенностью сайта являются голосовые представления пользователей и возможность обмена персональными голосовыми ...
Настроить SEO и администрирование сайта.
Потрібно провести роботу по SEO та адмініструванню - Збільшення юзабіліті сайта http://texnomeb.com.ua
Мета - збільшення відвідувачів , покупців в інтернет магазині.
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