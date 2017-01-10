Программист на проект разберающий в Web GL

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Добрый день !

Нужен программист разбирающей в Web GL 

Сделать нужно страницу в формате для oclus очков - и VR плеер на сайт .

8 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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