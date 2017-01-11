Ошибка при размещении на яндекс маркете

Добрый день!

При размещении на яндекс маркете возникает ошибка со стороны яндекса сайт - garunda.ru

Текст письмо по ошибке

Мы проверили материалы магазина garunda.ru, которые Вы планируете размещать на Яндекс.Маркете, и нашли нарушения требований Яндекса http://legal.yandex.ru/market_adv_rules/.

Замечания к рекламным материалам:

Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам:

-Страница товарного предложения не открывается

При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404.

Нагревательный мат 'Национальный комфорт' тНК-155-1,00

2 850 руб.

500 руб., до 11 дней

Теплый пол

Одножильный нагревательный мат. Тонкий теплый пол "Национальный комфорт" на основе нагревательных матов предназначен для достижения теплового комфорта и служит в качестве комфортного обогрева пола при наличии основной системы отопления.

Garunda.ru

Подробное описание ошибок Вы можете увидеть на странице Помощи: http://help.yandex.ru/partnermarket/quality/types-of-mistake.xml

Пожалуйста, исправьте обнаруженные нарушения. Обратите внимание, мы рассмотрели и прокомментировали несколько избранных товарных предложений, другие рекламные материалы магазина Вам необходимо проверить самостоятельно и привести в соответствие требованиям Яндекса.

Обязательное требование к исполнителю - опыт размещения на маркете