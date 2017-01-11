Необходимо разработать сайт на Joomla по имеющимся макетам PSD и описанию функционала. Сайт представляет собой своего рода каталог объявлений, где есть личные кабинеты с данными (характеристики и фотографии, в основном), а также ...
Ошибка при размещении на яндекс маркете
Добрый день!
При размещении на яндекс маркете возникает ошибка со стороны яндекса сайт - garunda.ru
Текст письмо по ошибке
Мы проверили материалы магазина garunda.ru, которые Вы планируете размещать на Яндекс.Маркете, и нашли нарушения требований Яндекса http://legal.yandex.ru/market_adv_rules/.
Замечания к рекламным материалам:
Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам:
-Страница товарного предложения не открывается
При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404.
Нагревательный мат 'Национальный комфорт' тНК-155-1,00
2 850 руб.
500 руб., до 11 дней
Теплый пол
Одножильный нагревательный мат. Тонкий теплый пол "Национальный комфорт" на основе нагревательных матов предназначен для достижения теплового комфорта и служит в качестве комфортного обогрева пола при наличии основной системы отопления.
Подробное описание ошибок Вы можете увидеть на странице Помощи: http://help.yandex.ru/partnermarket/quality/types-of-mistake.xml
Пожалуйста, исправьте обнаруженные нарушения. Обратите внимание, мы рассмотрели и прокомментировали несколько избранных товарных предложений, другие рекламные материалы магазина Вам необходимо проверить самостоятельно и привести в соответствие требованиям Яндекса.
Обязательное требование к исполнителю - опыт размещения на маркете
Выбранный исполнитель
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