Не работает РИБ и обмен с Сайтом.

Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Конфликт блокировок при выполнении транзакции:

ERROR: deadlock detected

DETAIL: Process 36623 waits for ApplicationShareLock on relation 12763263 of database 39311; blocked by process 36596.

Process 36596 waits for ApplicationExclusiveLock on relation 12759158 of database 39311; blocked by process 36623.

HINT: See server log for query details.

Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками!

при обмене между базами и при выгрузке на сайт (битрикс)

Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.: server_addr=tcp://podkova1:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. line=1562 file=srcDataExchangeTcpClientImpl.cpp

2 базы Postgres 9.4.8 сборка от postgrespro.ru

сервер 1с и бд на одной машине

lLinux podkova1 4.2.0-36-generic #42~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 13 17:27:22 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Второй 12.04 ubuntu

серверы VPN

В файловом варианте обмены проходят"