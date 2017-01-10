Не работает РИБ и обмен с Сайтом.

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Закрыт1 заявка184 просмотра

Не работает РИБ и обмен с Сайтом. 

Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Конфликт блокировок при выполнении транзакции: 

ERROR: deadlock detected 

DETAIL: Process 36623 waits for ApplicationShareLock on relation 12763263 of database 39311; blocked by process 36596. 

Process 36596 waits for ApplicationExclusiveLock on relation 12759158 of database 39311; blocked by process 36623. 

HINT: See server log for query details. 

Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками! 

при обмене между базами и при выгрузке на сайт (битрикс) 

Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.: server_addr=tcp://podkova1:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. line=1562 file=srcDataExchangeTcpClientImpl.cpp 

2 базы Postgres 9.4.8 сборка от postgrespro.ru 

сервер 1с и бд на одной машине 

lLinux podkova1 4.2.0-36-generic #42~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 13 17:27:22 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 

Второй 12.04 ubuntu 

серверы VPN 

В файловом варианте обмены проходят"

LinuxPostgreSQLUbuntu
8 лет назад
stasiva
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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