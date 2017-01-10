Аватар почтового адреса

Задача состоит в том что без https://postmaster.mail.ru/ прикрепить аватар к корпоративному ящику

Есть собственный смтп сервис который привязал к домену

Через php скрипт умею отправлять мыло через данный смтп сервер

Нужно сделать так что получателю отображался аватар который я сам поставлю каждый раз при отправке через данный скрипт

Цену обговорим