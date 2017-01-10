Аватар почтового адреса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Задача состоит в том что без https://postmaster.mail.ru/ прикрепить аватар к корпоративному ящику

Есть собственный смтп сервис который привязал к домену

Через php скрипт умею отправлять мыло через данный смтп сервер

Нужно сделать так что получателю отображался аватар который я сам поставлю каждый раз при отправке через данный скрипт

Цену обговорим

PHP
8 лет назад
dilolo89
Герман 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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