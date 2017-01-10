Адаптация электронных каталогов запчастей для on-line работы на сайте

Есть дистрибутивы каталогов запасных частей на строительную технику (например: http://autoepc.net/catalog/view/daewoo_doosan_infracore_gpes), которые хотелось бы разместить на сайте как некий сервис для он-лайн подбора запчастей клиентов (пример такой интеграции: http://ru.777parts.net/doosan.html). В идеале хотелось бы кроссировать артикулы этих каталогов с артикулами товаров, представленных на сайте.

В комплексе с решением этой задачи отдал бы и проект по редизайну сайта, на котором эти каталоги планируем разместить.