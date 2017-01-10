Участвую в викторине. Не успеваю пройти за отведенное время. Нужно: остановить счетчик времени на сайте, чтобы была возможность пройти ее без ошибок. И (по возможности)- откатывать результат до предыдущего.
Нужен специалист по Опенкарту
Есть магазин на Опенкарт 2.0.3.1. Сейчас, согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights, для мобильных – prnt.sc/dnpq5m, оценка 59 / 100, для десктопа – prnt.sc/dnpqic, оценка 71 / 100. При 200 товарах хочется бОльшей скорости, будет в 10 раз больше товаров.
Как я понимаю, нужно сделать:
- оптимизацию js скриптов и css на лету с кешированием, что бы осталась возможность редактирования. Т.е. сжали, закешировали и используем кеш. Если нужно отредактировать, чистим кеш и создается обновленый файл.
- если есть вариант оптимизации изображений при загрузке на сервер, то тоже сделать.
Я дам урл, сами посмотрите, что там советует Гугл сделать.
Что уже сделано - кеширование через ngnix и OpCache.
Нужен именно специалист по Опенкарту, нужно сам сайт оптимизировать. Не хостинг.
Результат нужен в виде отметки 90 для мобильных и десктопа.
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