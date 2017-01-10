Нужен специалист по Опенкарту

Есть магазин на Опенкарт 2.0.3.1. Сейчас, согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights, для мобильных – prnt.sc/dnpq5m, оценка 59 / 100, для десктопа – prnt.sc/dnpqic, оценка 71 / 100. При 200 товарах хочется бОльшей скорости, будет в 10 раз больше товаров.

Как я понимаю, нужно сделать:

- оптимизацию js скриптов и css на лету с кешированием, что бы осталась возможность редактирования. Т.е. сжали, закешировали и используем кеш. Если нужно отредактировать, чистим кеш и создается обновленый файл.

- если есть вариант оптимизации изображений при загрузке на сервер, то тоже сделать.

Я дам урл, сами посмотрите, что там советует Гугл сделать.

Что уже сделано - кеширование через ngnix и OpCache.

Нужен именно специалист по Опенкарту, нужно сам сайт оптимизировать. Не хостинг.

Результат нужен в виде отметки 90 для мобильных и десктопа.