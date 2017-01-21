Удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части

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Завершен6 заявок129 просмотров

На сайте Вордпресс по рекомендации Гугла требуется,

удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

CSSJavaScriptWordPress
8 лет назад
guest_14729698533484
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
2 дня
Юрий проделал огромную работу по исправлению ошибок и выполнил рекомендации Гугла .Работой доволен.Буду обращаться к нему и дальше.
Спасибо за заказ. Спасибо за терпение заказчика. По оплате вопросов нет

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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