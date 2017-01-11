Разработка скриптов для движка менеджера

Движок: Тыц

Для этого движка нужно ещё осуществить следующие задачи:

1. Тотализатор - отдельная страничка, где пользователи будут ставить на футбольные матчи(их 10) ставки(выиграл, ничья, проиграл), а затем я в панеле управления ввожу результаты реальных матчей и им начисляются деньги

2. Покупка игроков. Должна быть отдельная страничка с 3 картами, при нажатие на которые, рандомно выпадает игрок, снимаются деньги и он автоматом заноситься в состав. Пример

Виды карт:

2.1- самая дорогая по цене, выпадают игроки у которых умение/скилл/уровень(как вам удобнее) от 75 и выше(все данные берутся из базы mysql)

2.2- средняя цена, выпадают игроки у которых умение/скилл/уровень от 65 и выше

2.3- самая низкая цена, выпадают игроки у которых умение/скилл/уровень от 0 и выше

Надеюсь более менее доступно объяснил. Для начала хотелось бы узнать цену на всё это дело и по отдельности желательно тоже. Сразу говорю, проект не коммерческий, только для локальных целей. Жду ваших предложений.