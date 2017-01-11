Вывод формы авторизации на главную Yii

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Здравствуйте, есть готовый сайт на фреймворке Yii и уже существующий модуль авторизации.

Нужно его вывести на главную страницу.

Цену предлагайте, сделать сейчас нужно.

Yii
8 лет назад
alexandr-synteam
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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