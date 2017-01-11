Здравствуйте, есть задача разработать качественный код на PHP и выполнить ряд отчетов/сервисов. Оплату работ и вехи проекта, оговариваем индивидуально. Специалист должен обладать навыками git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript(желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовое задание (на ...
Программист для доработки сайта на WooCommerce
Необходимо доработать фильтр, проверить правильность отображения товаров и другие пункты.
ТЗ вышлю потенциальным исполнителям.
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