YII2 работа по заданиям

Здравствуйте, нужно выполнить серию заданий по YII2 после предварительной консультации по скайпу (крайне желательно голосом):

1. вывод таблицы в GridView с произвольным количеством столбцов и фильтрацией данных по ним

index.php?r=admin%2Fshop%2Fproduct%2Findex

ячейки должны выводится с назначенным для них data-attribute

2. редактирование\создание товара с произвольным количеством значений из таблицы

index.php?r=admin%2Fshop%2Fproduct%2Fupdate&id=1

3. добавить dropdown в фильтр связанного поля в GridView

/index.php?r=admin%2Fshop%2Forder%2Findex

4. в корзине вывести способы доставки и оплаты из таблиц

3. вывод связанных товаров на странице товара в админке и их выбор\добавление\удаление

4. bootstrap, asset в модулях, как хранить и загружать из модуля или виджета

5. htaccess не работает, /web/ не убирается, разобраться

6. организовать авторизацию на сайте по ролям из базы

если есть достаточный опыт и свободное время - пишите в скайп.

оплата по договоренности частями, размер оплаты устанавливаем совместно по результатам собеседования.

дальнейше сотрудничество по результатам.