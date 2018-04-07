Myster

Марат Myster

 
53 годаРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Yii2 + MongoDB + Bootstrap3= универсально и быстро

Системы любой сложности под ключ. 

MongoDBYii
HTML-верстка
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от $130
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Интернет-магазины
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от $500
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
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