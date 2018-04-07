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Марат
Myster
Myster
53 года
Россия
/
Ижевск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Yii2 + MongoDB + Bootstrap3= универсально и быстро
Системы любой сложности под ключ.
MongoDB
Yii
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $130
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
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