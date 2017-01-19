Вывод данных из базы EAV mysql в таблицу YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка164 просмотра

Здравствуйте, задание по YII2: создание sql запроса к трем таблицам базы EAV mysql и вывод данных в GridView.

Должен работать классический yii2 фильтр по всем выведенным полям.

таблицы:

product - продукты (ключ: product_id);

params - параметры продуктов (ключи: product_id, param_id);

value - значения параметров продуктов (ключ: param_id)

результирующая таблица должна иметь вид:

product_id | param_id1 | param_id2 | param_id3

1 | value1 | value2 | value3

2 | value1 | value2 | value3

3 | value1 | value2 | value3

конкретные Id параметров должны браться из массива вида [param_id1, param_id2, param_id3].

MySQLSQLYii
8 лет назад
Myster
Марат 
54 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров