Переделать Sqlite в Mysql

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Закрыт8 заявок238 просмотров

Есть проект на Pythone. БД сделан в SQLite. Надо переделать в MySQL включая запросы.

MySQLSQLite
8 лет назад
ngmk52
Норбек 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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