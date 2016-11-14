Фильтр для работы с xml таблицами.

Нужно разработать фильтр для работы с xml таблицей (с возможностью импортирования данных).

В таблице поля: Имя; Фамилия; Дата рождения; E-mail; Адрес и еще около 5 полей.

Нужно чтобы в фильтре можно было фильтровать любому полю, а так же делать множественные выборки.

Например одновременно отсортировать всех из одного города с именем "Ната*" где * любые возможные символы.

После получения отсортированных данные возможность сохранить их в xml, форматированный txt.

Готов ответить на вопросы по задаче.