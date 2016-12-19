Обработки базы acsess

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Завершен6 заявок268 просмотров

База  acsess (в базе во вложении в таблице "клиенты" вместо 1000 строк оставлено 11 - для примера)

Обработка должна использовать базу не изменяя ее (база используется другой программой).

 

Необходимо получать используя данные из базы следующие отчеты:

 

Клиенты с одним заказом

фильтр позволяет задавать начальную и конечную дату периода отбора.

Находит клиентов, у которых в таблице “заказы” 1 заказ за данный период

 

Расчетная дата заказа

Для каждого клиента рассчитывает средний интервал между заказами по таблице “заказы”, используя данные о всех заказах клиента, и прибавляет его к дате последнего заказа.

В работе только клиенты, у которых 2 и более заказов.

Результат – табличка клиенты + столбец с расчетной датой заказа

Например, у клиента с ID 23 было 3 заказа. 13.10.16, 18.10.16, 03.11.16. Получается за 32 дня – 3 заказа. 1 заказ в 10,66667 дня. Расчетная дата заказа = 03.11.16. +11 дней, т.е. 14.11.2016

 

История заказов клиента

Фильтр позволяет выбрать клиента по фио

Ищет заказы с id клиента и выгружает в табличку. Считает общую сумму заказов.

Показывает состав заказов (используя таблицы “пункты” и “продукты”)

 

От исполнителя требуется написать цену каждого отчета. Предпочтение отдаем исполнителю с низким бюджетом. Заявки исполнителе без указания цены не рассматриваем. 

8 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

uznik93
62 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$15
1 день
Все сделано как надо. заказали еще дополнительные отчеты. Отдельно стоит обратить внимание на высокую скорость исполнения заказа.
Все отлично. Быстрый ответ на вопросы, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

uznik93
62 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад

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