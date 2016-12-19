Здравствуйте! При загрузке новых языковых пакетов на сайте, с определенного момента перестали загружаться новые столбцы. При добавлении нового столбца через phpmyadmin : #1118 - Слишком большой размер записи. Максимальный размер строки, ...
Обработки базы acsess
База acsess (в базе во вложении в таблице "клиенты" вместо 1000 строк оставлено 11 - для примера)
Обработка должна использовать базу не изменяя ее (база используется другой программой).
Необходимо получать используя данные из базы следующие отчеты:
Клиенты с одним заказом
фильтр позволяет задавать начальную и конечную дату периода отбора.
Находит клиентов, у которых в таблице “заказы” 1 заказ за данный период
Расчетная дата заказа
Для каждого клиента рассчитывает средний интервал между заказами по таблице “заказы”, используя данные о всех заказах клиента, и прибавляет его к дате последнего заказа.
В работе только клиенты, у которых 2 и более заказов.
Результат – табличка клиенты + столбец с расчетной датой заказа
Например, у клиента с ID 23 было 3 заказа. 13.10.16, 18.10.16, 03.11.16. Получается за 32 дня – 3 заказа. 1 заказ в 10,66667 дня. Расчетная дата заказа = 03.11.16. +11 дней, т.е. 14.11.2016
История заказов клиента
Фильтр позволяет выбрать клиента по фио
Ищет заказы с id клиента и выгружает в табличку. Считает общую сумму заказов.
Показывает состав заказов (используя таблицы “пункты” и “продукты”)
От исполнителя требуется написать цену каждого отчета. Предпочтение отдаем исполнителю с низким бюджетом. Заявки исполнителе без указания цены не рассматриваем.
Выбранный исполнитель
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