Обработки базы acsess

База acsess (в базе во вложении в таблице "клиенты" вместо 1000 строк оставлено 11 - для примера)

Обработка должна использовать базу не изменяя ее (база используется другой программой).

Необходимо получать используя данные из базы следующие отчеты:

Клиенты с одним заказом

фильтр позволяет задавать начальную и конечную дату периода отбора.

Находит клиентов, у которых в таблице “заказы” 1 заказ за данный период

Расчетная дата заказа

Для каждого клиента рассчитывает средний интервал между заказами по таблице “заказы”, используя данные о всех заказах клиента, и прибавляет его к дате последнего заказа.

В работе только клиенты, у которых 2 и более заказов.

Результат – табличка клиенты + столбец с расчетной датой заказа

Например, у клиента с ID 23 было 3 заказа. 13.10.16, 18.10.16, 03.11.16. Получается за 32 дня – 3 заказа. 1 заказ в 10,66667 дня. Расчетная дата заказа = 03.11.16. +11 дней, т.е. 14.11.2016

История заказов клиента

Фильтр позволяет выбрать клиента по фио

Ищет заказы с id клиента и выгружает в табличку. Считает общую сумму заказов.

Показывает состав заказов (используя таблицы “пункты” и “продукты”)

От исполнителя требуется написать цену каждого отчета. Предпочтение отдаем исполнителю с низким бюджетом. Заявки исполнителе без указания цены не рассматриваем.