Перестали загружаться новые столбцы в БД

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки244 просмотра

Здравствуйте!

При загрузке новых языковых пакетов на сайте, с определенного момента перестали загружаться новые столбцы.

При добавлении нового столбца через phpmyadmin :

#1118 - Слишком большой размер записи. Максимальный размер строки, исключая поля BLOB, - 65535. Возможно, вам следует изменить тип некоторых полей на BLOB

Задача найти оптимальный способ устранения ошибки.

8 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • База данных MySQL

    База данных для сдачи экзамена в университете, Задание №4: БД Гостиницы.[table] Таблицы: Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, ...

    MySQL
    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер e-mail продавцов с tiu.ru

    Уважаемые фрилансеры, нужно спарсить базу емейлов продавцов на tiu.ru/ Например, есть товар prntscr.com/ddyjkr , но на самом сайте не указан почтовый адрес, поэтому потребуется перейти на сайт продавца и уже оттуда забрать емейл ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется спец по ASP.NET

    У меня задача, выбрать форум на ASP.NET Но не пойму как их ставить, ибо нет привычного подключения к БД как у аналогов на php. Нужно обьяснить механизм инсталляции на ASP хостинг.

    ASP.NETPHP
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • База данных в Access (2016)

    Необходимо создать базу данных в Access (не ниже Access2010. Идеально - в Access2016). Подробно в прикрепленном ТЗ. При согласии на выполнение работ, просьба озвучивать сроки выполнения и стоимость.  Для подтверждения квалификации достаточно создать ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация работы MySQL CPA-сети

    Здравствуйте! CPA-сеть очень сильно тупит при обработке БД, вот видео пример, как тупит сайт при выводе статистики:  https://dl.dropboxusercontent.com/u/72666445/Gold-CTR/Bags.wmv Сервер уже оптимизировали, проблема в кодинге. Необходим программист с опытом ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Программист, специалист по PostgreSQL для аудита БД сайта

    Имеется сайт по запчастям. БД на PostgreSQL, фреймворк YII2.  Много записей в базе. Номенклатура на 12 млн позиций, кроссы на 48 млн.  Сайт сильно тормозит.   Ищем специалиста для аудита, нужно найти слабые ...

    PostgreSQLYii
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад