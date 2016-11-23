Добрый день сесть прототип ess.mod.bz/ есть уже работающая старая версия – socketselector.eaton.com есть база данных. Нужно настроить, чтобы на новом прототипе все работало. язык ...
Перестали загружаться новые столбцы в БД
Здравствуйте!
При загрузке новых языковых пакетов на сайте, с определенного момента перестали загружаться новые столбцы.
При добавлении нового столбца через phpmyadmin :
#1118 - Слишком большой размер записи. Максимальный размер строки, исключая поля BLOB, - 65535. Возможно, вам следует изменить тип некоторых полей на BLOB
Задача найти оптимальный способ устранения ошибки.
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