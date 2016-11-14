Доработка базы данных, написана мной

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Закрыт9 заявок214 просмотров

Добрый день! Меня зовут Сергей. Есть база данных созданная в Access, написана мной, для оптимизации задач поставленных сотрудникам в производственном цеху. Каждый день появляются определенные доработки, которые я сам сделать не могу, так как не являюсь программистом. Нужна помощь. На данный момент требуется сделать две доработки:

1. Оптимизировать оболочку: Все кнопки, которые находятся в отчете выполняют свою функцию через открытие а потом закрытие определенной формы, хотя это все можно было сделать через программирование и не нагружать оболочку

http://joxi.ru/L21lBxyC1ov8mX

2. Ячейку с номером заказа сделать гиперссылкой, которая бы открывала определенный файл в папке

http://joxi.ru/zAN43P8TGqN8m9

ТЗ и саму базу могу отправить на почту для согласования

8 лет назад
guest_14840853923069
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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