Необходимо разработать небольшую CRM систему (курсовая работа). Программа должна содержать базу данных компаний (см. скриншоты).

Что необходимо реализовать:

1) 2 типа пользователей - администратор и менеджер.

2) Возможности администратора:

а) Добавление нового менеджера (создание индивидуального логина и пароля)

б) Удаление менеджера

в) Предоставить доступ к определённым возможностям программы (возможность экспортировать базу, возможность ?видеть клиентов других менеджеров компании)

3) Возможности менеджера:

а) Добавлять в базу новые контакты

б) Редактировать свои контакты.

На скриншотах в окне "Редактирование", графе "менеджер" указано имя менеджера, который добавил данную компанию в базу данных. При увольнении менеджера, администратором меняется менеджер на другого и с данной компанией работает другой менеджер компании. Производится удаление уволенного менеджера из базы, войти в бд он уже не может.

На скриншотах прототип программы под управлением администратора (Видно все контакты различных менеджеров). Следует добавить экспорт и окно добавления новых пользователей.

По умолчанию менеджер видит и работает только с теми контактами, которые сам внёс в базу. Видеть контакты других менеджеров он не может, если только ему не позволяет это администратор. Экспортировать он ничего не может.

Если будут вопросы, после обсудим! Спасибо!

PS: Прототип для наглядности, как я это представляю. Можно с ним "играть"

PSS: C# + My Sql Server