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Мини CRM
Необходимо разработать небольшую CRM систему (курсовая работа). Программа должна содержать базу данных компаний (см. скриншоты).
Что необходимо реализовать:
1) 2 типа пользователей - администратор и менеджер.
2) Возможности администратора:
а) Добавление нового менеджера (создание индивидуального логина и пароля)
б) Удаление менеджера
в) Предоставить доступ к определённым возможностям программы (возможность экспортировать базу, возможность ?видеть клиентов других менеджеров компании)
3) Возможности менеджера:
а) Добавлять в базу новые контакты
б) Редактировать свои контакты.
На скриншотах в окне "Редактирование", графе "менеджер" указано имя менеджера, который добавил данную компанию в базу данных. При увольнении менеджера, администратором меняется менеджер на другого и с данной компанией работает другой менеджер компании. Производится удаление уволенного менеджера из базы, войти в бд он уже не может.
На скриншотах прототип программы под управлением администратора (Видно все контакты различных менеджеров). Следует добавить экспорт и окно добавления новых пользователей.
По умолчанию менеджер видит и работает только с теми контактами, которые сам внёс в базу. Видеть контакты других менеджеров он не может, если только ему не позволяет это администратор. Экспортировать он ничего не может.
Если будут вопросы, после обсудим! Спасибо!
PS: Прототип для наглядности, как я это представляю. Можно с ним "играть"
PSS: C# + My Sql Server
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