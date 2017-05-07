Мини CRM

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Завершен1 заявка324 просмотра

Необходимо разработать небольшую CRM систему (курсовая работа).  Программа должна содержать базу данных компаний (см. скриншоты). 

Что необходимо реализовать:

1) 2 типа пользователей - администратор и менеджер. 

2) Возможности администратора: 

а) Добавление нового менеджера (создание индивидуального логина и пароля)

б) Удаление менеджера

в) Предоставить доступ к определённым возможностям программы (возможность экспортировать базу, возможность ?видеть клиентов других менеджеров компании)

3) Возможности менеджера:

а) Добавлять в базу новые контакты

б) Редактировать свои контакты.

На скриншотах в окне "Редактирование", графе "менеджер" указано имя менеджера, который добавил данную компанию в базу данных. При увольнении менеджера, администратором меняется менеджер на другого и с данной компанией работает другой менеджер компании. Производится удаление уволенного менеджера из базы, войти в бд он уже не может. 

На скриншотах прототип программы под управлением администратора (Видно все контакты различных менеджеров). Следует добавить экспорт и окно добавления новых пользователей. 

По умолчанию менеджер видит и работает только с теми контактами, которые сам внёс в базу. Видеть контакты других менеджеров он не может, если только ему не позволяет это администратор. Экспортировать он ничего не может. 

Если будут вопросы, после обсудим! Спасибо! 

PS: Прототип для наглядности, как я это представляю. Можно с ним "играть"

PSS: C# + My Sql Server

SQL
8 лет назад
AlexOg
31 год
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7 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
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sbs84
Юрий 
41 год
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год назад
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