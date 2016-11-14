Имеется в наличии база данных программы Zacks Research Wizzard. Всё в одном файле с расширением .dbs. Файл начинается на "VER 3.7 ". В комплекте поставки ПО имеются ряд DLL-файлов, возможно доступ к базе организован через ...
Поиск среди миллиона и более изображений
Всем привет!
Есть задача поиска похожих изображений в базе. Около 1 млн. изображений. Векторов может быть на 70 Гб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется в наличии база данных программы Zacks Research Wizzard. Всё в одном файле с расширением .dbs. Файл начинается на "VER 3.7 ". В комплекте поставки ПО имеются ряд DLL-файлов, возможно доступ к базе организован через ...Базы данныхнет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать небольшую CRM систему (курсовая работа). Программа должна содержать базу данных компаний (см. скриншоты). Что необходимо реализовать: 1) 2 типа пользователей - администратор и менеджер. 2) Возможности администратора: ...Завершен8 лет назад
База acsess (в базе во вложении в таблице "клиенты" вместо 1000 строк оставлено 11 - для примера) Обработка должна использовать базу не изменяя ее (база используется другой программой). Необходимо получать ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! При загрузке новых языковых пакетов на сайте, с определенного момента перестали загружаться новые столбцы. При добавлении нового столбца через phpmyadmin : #1118 - Слишком большой размер записи. Максимальный размер строки, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день сесть прототип ess.mod.bz/ есть уже работающая старая версия – socketselector.eaton.com есть база данных. Нужно настроить, чтобы на новом прототипе все работало. язык ...Базы данных4 заявкиЗакрыт8 лет назад
База данных для сдачи экзамена в университете, Задание №4: БД Гостиницы.[table] Таблицы: Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, ...Базы данных13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо корректно перенести данные из одной MySQL базы в другую. обе базы для сайта на joomla 3.6Базы данных9 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нужно спарсить базу емейлов продавцов на tiu.ru/ Например, есть товар prntscr.com/ddyjkr , но на самом сайте не указан почтовый адрес, поэтому потребуется перейти на сайт продавца и уже оттуда забрать емейл ...Базы данных10 заявокЗакрыт8 лет назад
У меня задача, выбрать форум на ASP.NET Но не пойму как их ставить, ибо нет привычного подключения к БД как у аналогов на php. Нужно обьяснить механизм инсталляции на ASP хостинг.Завершен8 лет назад