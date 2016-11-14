Исправить ошибку создания базы данных на vesta. Выделенный сервер.
База данных на PostgreSQL + Azure
База данных в виде набора XML-файлов. Общий объем файлов в архиве - 10 Гб. Примерное количество записей - 7.000.000. Количество полей - 100+. Необходимо спарсить эти файлы в единую базу данных и разместить на хостинге.
Каждый месяц генерируются обновления для базы опять же в виде набора XML-файлов. Необходимо, чтобы у парсера была возможность эти обновления "накатывать" на базу.
Предполагаемая СУБД - PostgreSQL, хостинг - облачный Microsoft Azure.
Готовы рассмотреть и иные варианты. Но Azure привлекает тем, что в нем есть мощный скриптовый язык, который позволит настроить базу таким образом, чтобы оплата за мощные ресурсы хостинга при сложных запросах снималась только в те моменты, когда они реально используется. А ресурсы под такую большую базу, я полагаю, понадобятся серьезны.
Соответственно, при выборе в пользу Azure очень желательно, чтобы у исполнителя была компетенция и опыт использования этого сервиса. В идеале - соответствующая сертификация.
Стоимость работ указана ориентировочно, готовы выслушать ваши варианты.
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