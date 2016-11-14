База данных

Здравствуйте,кратко объясню цель:

Надо создать базу данных на 100-200 имён(можно больше,я думаю это не сложно),то есть они будут заполняться два три раза в день будет добавляться по имени.

После человек заполняет в worde документы или в execele,прописывает Имя Фамилию Отчество из этой базы данных и эти самые Имена должны загораться например красным цветом при полном совпадении.К примеру это будут нарушители и чтобы не лезть в определённый файл или в письменный документ,сразу идёт оповещение при совпадении.