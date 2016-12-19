Нужно разработать фильтр для работы с xml таблицей (с возможностью импортирования данных). В таблице поля: Имя; Фамилия; Дата рождения; E-mail; Адрес и еще около 5 полей. Нужно чтобы в фильтре можно было фильтровать ...
Хранимые процедуры в SQL Server Management Studio 2008
Создать 3 хранимые процедуры:
-которая по коду добавляет новую учетную запись
-выводит информацию о ..
-выводит информацию по дате
Недорого, есть аналогичные коды, нужно их внедрить в мою БД
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