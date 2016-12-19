Хранимые процедуры в SQL Server Management Studio 2008

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Закрытнет заявок112 просмотров

Создать 3 хранимые процедуры:

-которая по коду добавляет новую учетную запись

-выводит информацию о ..

-выводит информацию по дате

 Недорого, есть аналогичные коды, нужно их внедрить в мою БД 

SQL
8 лет назад
guest_1484305505764
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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