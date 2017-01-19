Обработка данных о продажах в Excel или любым другим способом

Доброго дня

задача такая.

Есть файлы данных с торговой площадки (текстовый файл, строки данных разделенные пробелами). Данные по продажам нескольких видов товаров (каждый имеет уникальный номер в отдельном столбце). по каждой операции есть несколько записей - цена продажи, списание комисионных, налоги, скидки и тд.

нужно в итоге макрос или какое то ещё стандартное преобразование данных, которое сортирует данные и показыает

1. общее количество проданных единиц товара по каждой позиции

2. средную цену продажи по каждому товару

3. общую сумму списанных торговой площадки расходов

4. общую сумму налогов.

- что-то наверное понадобится ещё,

важно, что преобразование и обработка данных должна проводиться автоматически для новых файлов с такой же структурой, а не вручную каждый раз исполнителем.