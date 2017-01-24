Экстрактор данных

Парсер текстовых файлов с возможностью настройки параметров. На примере html файла это выглядит так:

Есть папка в которой лежат html файлы, в парсере мы выставляем к примеру

10-20 ключевых слов тегов между которыми находится нужная нам

информация. Обрабатывая html файлы программа должна записывать имеющуюся

в них информацию в csv файл. Желательно также, что бы программа не была

привязана к версии виндовс; настраивалось расположения папки источника и csv файла;

возиожность сохранения добавленных фильтров; все настройки в графическом интерфейсе.