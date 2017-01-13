База данных адресов Москвы и МО
Нужна база данных адресов Москвы и МО (адрес до дома, № квартир не нужны; организации не нужны) для программы ИАС Диспетчерская (http://www.ciritas.ru/product.php?id=13).
Из базы КЛАДР извлечь адреса Москвы и МО, адреса должны быть с номерами домов (DBF; Excel; CSV)
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