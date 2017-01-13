База данных адресов Москвы и МО

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок363 просмотра

Нужна база данных адресов Москвы и МО (адрес до дома, № квартир не нужны; организации не нужны) для программы ИАС Диспетчерская  (http://www.ciritas.ru/product.php?id=13).

Из базы КЛАДР извлечь адреса Москвы и МО, адреса должны быть с номерами домов (DBF; Excel; CSV)

8 лет назад
wapas
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров