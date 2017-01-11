Доработка ПО backend

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки175 просмотров

Здравствуйте, есть задача разработать качественный код на PHP и выполнить ряд отчетов/сервисов. Оплату работ и вехи проекта, оговариваем индивидуально. Специалист должен обладать навыками git,   PHP    (ООП,   MVC),  MySQL, Javascript(желательно), сетевые протоколы (HTTP).

Тестовое задание (на 10 -15 минут) выложено в репозитарий, направлю после предварительного знакомства с вашим портфолио. Затем побеседуем по Skype и обговорим условия.

GitJavaScriptMySQLPHP
8 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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