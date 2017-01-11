Необходимо внести изменения в рулетку CS:GO по следующим пунктам:

1) Сделать систему честной игры через API random.org

2) Добавить и изменить несколько мелких визуальных элементов

3) Исправить проблему с отменой уже подтвержденных обменов и изменить два условия игры (подробнее в ТЗ).

Своевременная отладка ошибок.

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Соответственно необходимо знание PHP, NODE.JS, STEAM API