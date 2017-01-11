Внести изменения в рулетку CS:GO

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходимо внести изменения в рулетку CS:GO по следующим пунктам:

1) Сделать систему честной игры через API random.org

2) Добавить и изменить несколько мелких визуальных элементов

3) Исправить проблему с отменой уже подтвержденных обменов и изменить два условия игры (подробнее в ТЗ).

Своевременная отладка ошибок. 

Сайт самописный, необходимо будет изучить его. Пожалуйста, учтите этот момент.

Оплата может производиться исключительно через FairPlay на freelance.ru

Соответственно необходимо знание PHP, NODE.JS, STEAM API

Node.jsPHP
8 лет назад
guest_14841473506962
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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