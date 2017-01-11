Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе). Требования: - способность быстро разбираться в чужом коде. - работа через репозиторий. - быть ...
Внести изменения в рулетку CS:GO
Необходимо внести изменения в рулетку CS:GO по следующим пунктам:
1) Сделать систему честной игры через API random.org
2) Добавить и изменить несколько мелких визуальных элементов
3) Исправить проблему с отменой уже подтвержденных обменов и изменить два условия игры (подробнее в ТЗ).
Своевременная отладка ошибок.
Сайт самописный, необходимо будет изучить его. Пожалуйста, учтите этот момент.
Оплата может производиться исключительно через FairPlay на freelance.ru
Соответственно необходимо знание PHP, NODE.JS, STEAM API
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