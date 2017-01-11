Плагин мультиязычности для HostCMS

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок108 просмотров

Всем привет!

Нужно сделать плагин мультиязычности сайта для HostCMS http://www.hostcms.ru/

Плагин как для WORDPRESS только без авто перевода https://wpcafe.org/tutorials/kak-sozdat-multiyazyichnyiy-sayt-na-wordpress/ 

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1. Цена

2. Сроки

Для более быстрого решения вопроса мой скайп -> isam.lex.  (точка в конца обязательна)

WordPress
8 лет назад
samlex
Алекс 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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