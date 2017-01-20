Спарсить каталоги двух файлов в csv

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок202 просмотра

Нужно спарсить каталоги 2-х сайтов. Данные предоставить в csv файле. Образец файла во вложении. Интересует цена и сроки.

8 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

davittomasso
Давид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, делает быстро, ошибки оперативно исправляет. Рекомендую. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Хороший заказчик, оплатил мгновенно, Рекомендую!!!!!

Заявки фрилансеров

davittomasso
Давид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад