Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop. Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат. 1) Группа 2) Цена (розничная) 3) Вес ...
Middle/Senior PHP developer
На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange приглашаем Middle/Senior PHP developer.
Требования:
+ PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд).
+ HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или что-то
подобное+ знание PHP-фреймворков (предпочительно Laravel 5, также
подойдет Symphony, Yii, Zend. также желателен опыт работы с Kohana3).
понимание, как устроен фреймворк изнутри, большим плюсом будет опыт
написания собственного фреймворка.
+ хороший уровень MySQL (MariaDB ).
+ хорошее знание Redis и его возможностей (транзакции, шардинг, кластеризация, репликация и тд)+ работа с git.
+ знание паттернов программирования.
+ умение корректно и грамотно комментировать и документировать код.
+ опыт работы с TDD (phpUnit например).
+ опыт работы в Linux (любой дистрибутив).
+ опыт разработки Highload-проектов.
+ опыт разработки масштабных веб-приложений.
+ опыт работы в команде.
Условия:
Полный рабочий день
Заявки фрилансеров
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