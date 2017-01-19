Middle/Senior PHP developer

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок223 просмотра

На постоянную удаленную работу в компанию Traffic Exchange приглашаем Middle/Senior PHP developer.

Требования:

+ PHP advanced (OOP, MVC, SPL, PEAR, PSR и тд).

+ HTML/CSS/JS, jQuery, желательно Bootstrap или что-то подобное, AngularJS или что-то

подобное+ знание PHP-фреймворков (предпочительно Laravel 5, также

подойдет Symphony, Yii, Zend. также желателен опыт работы с Kohana3).

понимание, как устроен фреймворк изнутри, большим плюсом будет опыт

написания собственного фреймворка.

+ хороший уровень MySQL (MariaDB ).

+ хорошее знание Redis и его возможностей (транзакции, шардинг, кластеризация, репликация и тд)+ работа с git.

знание паттернов программирования.

+ умение корректно и грамотно комментировать и документировать код.

+ опыт работы с TDD (phpUnit например).

+ опыт работы в Linux (любой дистрибутив).

+ опыт разработки Highload-проектов.

+ опыт разработки масштабных веб-приложений.

+ опыт работы в команде.

Условия:

Полный рабочий день

BootstrapCSSGitHTMLJavaScriptjQueryLaravelLinuxMySQLPHPRedisYii
8 лет назад
traff_ex
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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