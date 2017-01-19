Тормоза браузера (только Firefox) при скроллинге страниц сайта

Проблема заключается ввозникновении тормозов браузера Firefox при скроллинге страниц сайта http://ferrum-body.ru Причем они непроявляются при загрузке главной и только что вышедшей статьи http://ferrum-body.ru/azbuka-bodibildinga-v-2017-godu-kakoy-ona-budet.html

На поддомене такойпроблемы нет совсем. При работе в основной админке, такой проблемы нет.

Задача: выявить ошибку и решить вопрос