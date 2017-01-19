Разработка темы под Drupal 8. 3d "карусель" для нод.

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Необходимо разработать/доработать тему под Drupal 8. Разработаны основные страницы, однако, необходимо реализовать представления для разделов "Статьи" и "Кейсы", что-то похожее на https://tympanus.net/Blueprints/PageStackNavigation/ - то есть, должна быть "3d карусель" нод, которые можно бы скроллить вперед/назад и при клике по ноде, она должна будет делаться фул скрин. Эта функция должна быть адаптивна и кросс-браузерная.  

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Drupal
8 лет назад
serg_ua
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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