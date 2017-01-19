Здравствуйте! Необходимо установить простую тему WP и загрузить демо контент как на тим форест. Спасибо! Указывайте стоимость и сроки.
Надо почистить от вирусов сайт на Opencart
Сайт не открывается. В файлах вирусный код.
Для оценки работы могу дать доступ.
Пишите ваше предложение по цене и срокам.
Оплата картой, вебмани, яд на ваш выбор.
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