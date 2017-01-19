Требуется разработчик-исследователь с богатым опытом разработки web программ, с глубоким пониманием работы браузеров, технологий, применимых в веб-разработке, и http архитектуры в целом. Цель : Разработка наиболее точного алгоритма определения целевой аудитории для создания таргетинговой рекламы.Требования: ...
Сделать проект по валидации лидов
Цель – создание он-лайн инструмента валидации и верификации любых типов лидов и заявок.
Инструмент предназначен для рекламодателей, работающих по схеме CPA. Это технически сложный, но амбициозный и очень интересный проект.
Решение задачи:
-кто и как сгенерировал каждый определенный лид.
-создание гибкой система фильтров
-сегментация лидов
-автоматическое определение типа трафика: телемаркетинг, контекст, соц. сети…
-предусматривает создание личного кабинета рекламодателя, API и системы аналитики лидогенерации.
Требования:
-только частное лицо, не компания.
-только из Москвы.
-готовый к частым личным встречам и способный работать без четкого ТЗ.
-настроенный на долгосрочное сотрудничество.
- высшее профильное образование;
- опыт работы в сфере IT и WEB от 6 лет;
- возраст строго от 30 лет;
- отличная техническая экспертиза в сфере лидогенерации и партнерском маркетинге;
- опыт работы в партнерских сетях/ системах борьбы с мошенничеством (накрутками);
- желательно наличие успешных реализованных проектов в области лидогенерации;
- понимание архитектуры решений, обеспечивающих работу в данном сегменте;
- опыт работы с высоконагруженными площадками;
- обязательно голосовое интервью по skype, оставляйте контакт.
Оплата почасовая. Предоплата абсолютно исключена.
От вас развернутый ответ с описанием навыков и опыта в партнерском маркетинге и лидогенерации.
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