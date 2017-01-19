Собрать несколько файлов csv в один

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки112 просмотров

Необходимо собрать несколько файлов в один и добавить колонку 

8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров