Выгрузка товаров в ИМ на базе presta-shop

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop.

Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат.

1) Группа 

2) Цена (розничная)

3) Вес 

4) Остаток на определенном складе

5) Наименование

6) Дополнительные реквизиты (Материал, Вставка, Форма изделия, Покрытие, Цвет камня, Тип застежки)

7) Картинки

Только товары размерные содержат

8) Характеристику (размер кольца) 

 

PrestaShop
8 лет назад
alibek_ch
Алибек 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров