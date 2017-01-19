Выгрузка товаров в ИМ на базе presta-shop

Необходимо разработать/доработать тему под Drupal 8. Разработаны основные страницы, однако, необходимо реализовать представления для разделов "Статьи" и "Кейсы", что-то похожее на https://tympanus.net/Blueprints/PageStackNavigation/ - то есть, должна быть "3d карусель" нод, которые можно бы скроллить вперед/назад и при ...