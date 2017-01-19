Нужен специалист. Нужно одеть готовый дизайн на интернет магазин на Shop-Script 6.
Выгрузка товаров в ИМ на базе presta-shop
Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop.
Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат.
1) Группа
2) Цена (розничная)
3) Вес
4) Остаток на определенном складе
5) Наименование
6) Дополнительные реквизиты (Материал, Вставка, Форма изделия, Покрытие, Цвет камня, Тип застежки)
7) Картинки
Только товары размерные содержат
8) Характеристику (размер кольца)
Заявки фрилансеров
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