PHP скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Нужен скрипт, который пройдет по всем папкам рекурсивно, считает теги id3 и разнесет их по связанным таблицам.

PHP
8 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров