Здравствуйте! Необходимо установить простую тему WP и загрузить демо контент как на тим форест. Спасибо! Указывайте стоимость и сроки.
PHP скрипт
Нужен скрипт, который пройдет по всем папкам рекурсивно, считает теги id3 и разнесет их по связанным таблицам.
Заявки фрилансеров
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