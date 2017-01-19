Установить компонент K2 в Joomla 2.5.28 и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Установить компонент K2 в Joomla 2.5.28 и вывести каталог, настроить.  

Меню каталога(древовидное) должно состоять из 3 уровней(1 уровень – каталог, 2 уровень – название бренда,3 уровень – название типа окна).  

На самой странице каталога вывод заголовка, картинки и анонса с кнопкой подробнее, при клике на подробнее переходим на страницу товара. Нужна стоимость и сроки.

Joomla
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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