Скрипт отправки заказа с ландингпейджа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок191 просмотр

Необходимо к страничке дописать простой скрипт на php отправки данных (заявки). 

Что нужно сделать:

1. Скрипт по отправки данных на e-mail

2. Доверстать 2 мини-странички (четвертый и пятый этап оформления заявки)

Этап оформления заявки состоит из 5 этапов. Более подробнее представленно в приложенном файле ТЗ.

На первом этапе вводится Телефон.

На втором - Имя Фамилия

На 3 - Адрес

На 4 - email

На 5 - Вывести сообщение об успешном оформлении заказа.

Вся информация оправляется на email администратора.

PHP
8 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$40
1 день
Все сделанно хорошо.
Всё отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад