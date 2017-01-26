Автоматизация действий в браузере на PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки311 просмотров

Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте по тому же самому логину и паролю и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько однотипных манипуляций в браузере, после всего записывать в другой файл результаты работы. 

Подробное ТЗ вышлю по запросу.  

Нюанс в том, что этот скрипт нужно написать под программу Human Emulator. Множество функций для автоматизации действий в браузере там реализованы, остается только читать хелп и хорошо понимать в html. 

Заинтересовались – пишите, вышлю ТЗ, с вас стоимость и сроки после ознакомления. Работа через безопасную сделку или постоплата после проверки. 

Такого рода работы появляются регулярно.

HTMLPHP
8 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$50
2 дня
Ильдар продемонстрировал внимание к деталям и стремление сделать удобный и практичный продукт. Спасибо большое!
Алексей предоставил подробное ТЗ. Ежедневно находится на связи. Произвел своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад