Автоматизация действий в браузере на PHP

Необходим скрипт на PHP который будет читая из одного файла исходные данные (логин и пароль) регистрироваться на ресурсе, подтверждать регистрацию в почте по тому же самому логину и паролю и зарегистрировавшись на ресурсе совершать несколько однотипных манипуляций в браузере, после всего записывать в другой файл результаты работы.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

Нюанс в том, что этот скрипт нужно написать под программу Human Emulator. Множество функций для автоматизации действий в браузере там реализованы, остается только читать хелп и хорошо понимать в html.

Заинтересовались – пишите, вышлю ТЗ, с вас стоимость и сроки после ознакомления. Работа через безопасную сделку или постоплата после проверки.

Такого рода работы появляются регулярно.