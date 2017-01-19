Разработка браузерной онлайн-игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Приветствую, уважаемые программисты. 

Есть желание сделать стратегическую браузерку, понимание и бюджет имеется. Кто мог бы взяться напишите пожалуйста, обсудим более подробно. 

Спасибо!

8 лет назад
perspect77
Павел 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров