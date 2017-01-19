Запуск сайта на 1С Битрикс

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Приветствую,

Нужно

1) Установить битрикс на сайт

2) Установить тему (помочь с выбором)

3) Настроить работу с 1С

Сколько это будет стоить?

8 лет назад
hasumad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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