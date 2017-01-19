Доработка сервера на PHP

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На сайтеимеются списки ссылок которые сворачиваются под одним доменом, необходима

доработка –

1.   выводить количество свернутых ссылок, добавитьсортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m

2.    Из за выводабольших списков выдается ошибка “Maximumexecution time of 60 seconds exceeded in httpdocs/modules/data/index.phpon line 1286” нужно увеличить время лимита до 600секунд.

3.   На сервере по расписанию, CRON запускает срипт по проверке страниц по ссылкам  из базы, если страницы содержат указанную в настройкахинформацию, скрипт меняет свойства ссылок. Сейчас это скрипт перестал работать

нужно проверить в чем дело.

4.   Перенести сервер с одного хостинга VPS на другой (разные компании). 

PHP
8 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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