Требуется наладить выгрузку товаров из 1с УТ11 (локализация: РК) в интернет магазин на базе prestashop. Все Товары (товары=товары и товары размерные) содержат. 1) Группа 2) Цена (розничная) 3) Вес ...
Доработка сервера на PHP
На сайтеимеются списки ссылок которые сворачиваются под одним доменом, необходима
доработка –
1. выводить количество свернутых ссылок, добавитьсортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m
2. Из за выводабольших списков выдается ошибка “Maximumexecution time of 60 seconds exceeded in httpdocs/modules/data/index.phpon line 1286” нужно увеличить время лимита до 600секунд.
3. На сервере по расписанию, CRON запускает срипт по проверке страниц по ссылкам из базы, если страницы содержат указанную в настройкахинформацию, скрипт меняет свойства ссылок. Сейчас это скрипт перестал работать
нужно проверить в чем дело.
4. Перенести сервер с одного хостинга VPS на другой (разные компании).
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