Доработка сервера на PHP

На сайтеимеются списки ссылок которые сворачиваются под одним доменом, необходима

доработка –

1. выводить количество свернутых ссылок, добавитьсортировку по этому количеству см скрин http://joxi.ru/v294qP9s3Zxy1m

2. Из за выводабольших списков выдается ошибка “Maximumexecution time of 60 seconds exceeded in httpdocs/modules/data/index.phpon line 1286” нужно увеличить время лимита до 600секунд.

3. На сервере по расписанию, CRON запускает срипт по проверке страниц по ссылкам из базы, если страницы содержат указанную в настройкахинформацию, скрипт меняет свойства ссылок. Сейчас это скрипт перестал работать

нужно проверить в чем дело.

4. Перенести сервер с одного хостинга VPS на другой (разные компании).